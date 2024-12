Störche in Bochingen gesichtet

Nicht auf Reise in den Süden?

1 Diese Störche wurden in Bochingen gesichtet. Foto: Stefanie Niethammer

Eine im Winter doch eher besondere Entdeckung hat eine Leserin gemacht.









Offenbar nicht auf eine Reise in den Süden begeben haben sich diese Störche, die unsere Leserin Stefanie Niethammer in der Vöhringer Straße in Bochingen gesichtet hat. Kein Wunder angesichts der bisher milden Temperaturen.