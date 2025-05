Nicht alles stimmt: Das spuckt die KI über die Kinzigtäler Bürgermeister aus

1 Auch wenn man die KI mit richtigen Infos füttert, macht sie bei der Visualisierung viele Fehler. So fehlt beispielsweise Martin Aßmuth ganz, einige Namen sind falsch geschrieben, falsch zugeordnet oder doppelt vergeben. Foto: Chat-GPT Künstliche Intelligenz, ist in vielen Situationen eine schnelle Hilfe. Auch über die Kinzigtäler Bürgermeister hat sie Informationen zu bieten. Aber nicht alles stimmt.







Wer heute etwas wissen möchte, der fragt eine künstliche Intelligenz. In fast allen Bereichen der Alltags hat sie mittlerweile Einzug gehalten und so wie jeder sich bestimmt schon einmal mal selbst gegoogelt hat, hat so mancher eine KI schon über sich ausgefragt – so auch Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth. In den sozialen Medien hat er das Ergebnis geteilt und sich darüber gefreut, dass sie ihn als „engagierten und bürgernahen Kommunalpolitiker“ bezeichnet. Unsere Redaktion hat ausprobiert, was Chat-GPT zu allen Bürgermeistern des Kinzigtals ausspuckt.