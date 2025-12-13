„Nicht alles hat geklappt“: Hanna Böhme blickt auf ihre Zeit bei der Freiburger Wirtschaftsförderung zurück

Hanna Böhme ist seit 2018 als Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) tätig. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt sie auf diese herausfordernde Zeit.
Die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) ist breit aufgestellt: Sie betreibt mehrere Veranstaltungshäuser, organisiert Messen, fördert Unternehmensansiedlungen und den Tourismus und noch einiges mehr. Kein Wunder, dass Geschäftsführerin Hanna Böhme kurz vor ihrem Wechsel zum Wirtschaftsverband WVIB sagt, sie sei zwar nur acht Jahre dort gewesen, habe aber das Gefühl gehabt, viele Jobs gleichzeitig auszuüben. Im Interview blickt sie zurück auf turbulente Zeiten und auch ein wenig voraus.