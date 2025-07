Nicht alles Gute kommt von oben: Kleintransporter trennt die Schranke ab

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Markus Adler Der Mann hatte die sich senkende Schranke nicht bemerkt.







Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein Fahrzeug am Montag mit einer sich senkenden Bahnschranke in Grenzach-Wyhlen kollidiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein 59-jähriger Fahrer eines Kleintransporters erkannte nicht, dass an einem Bahnübergang an der B 34 zwischen Herten und Wyhlen die Ampel Rot zeigte und die Bahnschranke sich bereits senkte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter und der Bahnschranke. Die Bahnschranke brach ab und musste von einem Techniker gerichtet werden. Der gesamte Schaden an Fahrzeug und Infrastruktur wird von der Polizei auf etwa 3500 Euro geschätzt.