Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann erläuterte in der Gemeinderatssitzung anhand einer detaillierten Aufstellung die Erhöhung der Kitagebühren. Das Betreuungsangebot sei so umfänglich, dass alle Eltern das ideale für sie finden könnten. „Dies spiegelt sich dann eben auch in den Elternbeiträgen wider“, erklärte der Rathauschef.

Vom Städtetag des Landes Baden-Württemberg wurde eine Erhöhung der Gebühren empfohlen, sodass ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent erreicht werden kann. Mit einer Erhöhung um 8,5 Prozent könne allerdings nur ein Kostendeckungsgrad von zwölf Prozent erreicht werden, machte Gutmann deutlich. Hartmut Läßle (Liste Hartmut Läßle) finde in der Aufstellung keine soziale Komponente. „Es wäre wünschenswert, dass auch die Einkommen der Eltern berücksichtigt werden, da dies den Anteil der finanziellen Belastung darstellt“, erklärte er. Auch Dagmar Frenk (SPD) sah der Erhöhung um 8,5 Prozent kritisch entgegen und empfinde sie als „recht hoch für eine frühkindliche Bildung, die kostenfrei sein sollte“. Das umfangreiche Betreuungsangebot, „das nicht im gesamten Umfang benötigt wird“, müsse, so die Gemeinderätin, einmal überprüft werden, da es auch immer schwieriger werde qualifiziertes Personal dafür zu bekommen. Gerade das Betreuungsangebot bei den unter Dreijährigen sollte auf den Prüfstand gestellt werden, da dort ein sehr hoher Personalbedarf besteht. Frenk stellte den Antrag, dass die Kindergartengebühren nicht um 8,5 Prozent, sondern zunächst um fünf Prozent erhöht werden sollten. Im nächsten Jahr sollte dann zunächst geprüft werden, welches Angebot nötig sei und welches nicht.

SPD will umfangreiches Betreuungsangebot überprüfen

Hinter der Erhöhung um 8,5 Prozent stand Kuno Hamm (CDU): „Die Erhöhung der Gebühren ist gerechtfertigt. Es muss schließlich auch auf eine Kostendeckung geachtet werden, da die Gemeinde immer noch bezuschussen muss.“ Da der Vorschlag der Verwaltung immer noch unter dem Vorschlag des Städtetags zurückbleibe, sprach er sich für die Erhöhung um 8,5 Prozent aus. Dieser Meinung schloss sich auch Gemeinderat Patrick Fertig (FW) an. Die Darstellung sei transparent und stelle auch den Finanzbedarf gut dar. Im Laufe der Diskussion warf Silke Weber (FW) ein, dass die frühkindliche Bildung bei Kindern unter drei Jahren nach ihrer Ansicht eher ins Elternhaus gehört. Woraufhin Lutz Weide (SPD) konterte, dass viele Familien mittlerweile auf zwei Einkommen angewiesen sind, um noch ihre Ausgaben stemmen zu können. „So ist es nicht mehr so einfach wie früher, dass ein Elternteil zu Hause bleibt und sich nur um die Kinderbetreuung kümmert“, sagte Weide. Es habe ein Wandel stattgefunden, dem auch bei der Kinderbetreuung Rechnung getragen werden müsse, fügte er hinzu.

Beschluss

Dem Antrag der SPD-Fraktion, die Kindergartengebühren um nur fünf Prozent zu erhöhen folgte der Schwanauer Gemeinderat nicht. Mit den Gegenstimmen der SPD-Fraktion stimmte der Gemeinderat letztlich dafür, die Kindergartengebühren mit Wirkung zum 1. September um 8,5 Prozent zu erhöhen.