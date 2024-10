NHL: Trotz Draisaitl-Tor: Vierte Niederlage für die Oilers

1 Oilers-Star Leon Draisaitl erzielte sein drittes Saisontor. Foto: Richard W. Rodriguez/AP/dpa

Leon Draisaitl trifft, doch die Edmonton Oilers verlieren in Dallas. Auch die anderen Deutschen in der NHL machten auf sich aufmerksam.









Dallas - Trotz des dritten Saisontreffers von Eishockey-Topstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihre bereits vierte Niederlage der noch jungen Spielzeit kassiert. Der Stanley-Cup-Finalist der Vorsaison unterlag auswärts bei den Dallas Stars mit 1:4. Dem Kölner Draisaitl gelang in der Schlussphase das Anschlusstor zum 1:3. Der 28-Jährige steht jetzt bei drei Toren und zwei Vorlagen in der laufenden Saison.