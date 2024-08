Schulleiter am BSZ Hechingen Plehn fordert: „Fokus auf Grundkompetenzen legen“

Am Mittwoch, 31. Juli, ist Schluss. Roland Plehn geht als Schulleiter des BSZ Hechingen in den Ruhestand. Zum Abschied erläutert Plehn, was sich ändern muss, dass Schüler wieder besser Schreiben, Lesen und Rechnen können.