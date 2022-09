2 Am 25. September wählt Rottweil einen neuen Oberbürgermeister. Foto: Otto

Rottweil wählt heute einen neuen Oberbürgermeister! Weil Amtsinhaber Ralf Broß überraschend vor Ende seiner Amtszeit zum Städtetag nach Stuttgart wechselt, wird ein Nachfolger gesucht.















Rottweil - In den vergangenen Wochen haben sich die Kandidaten einen heißen Wahlkampf geliefert. Es treten an: Simon Busch (36), gebürtiger Rottweiler und Geschäftsführer der Bundesakadamie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, Christian Ruf (39), amtierender Bürgermeister in Rottweil, Kai Jehle-Mungenast (38, Bezirksvorsteher in Stuttgart-Vaihingen und für die AfD Joachim Bloch, Rechtsanwalt aus Tuttlingen.

19469 Bürger sind in Rottweil zur Wahl aufgerufen. Es wird ein spannendes Rennen.

Wir begleiten den Wahltag in unserem Liveticker.