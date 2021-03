1 Die Grünen wollen am Wahlsonntag ihre Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann zur Politikerrunde im ZDF schicken.(Archivbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Baden-Württemberg wählt am Sonntag, den 14. März 2021 einen neuen Landtag. Wir begleiten alle aktuellen Entwicklungen rund um die mit Spannung erwartete Wahl in einem Newsblog.

Stuttgart - Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Nach einem wochenlangen Wahlkampf vor allem im Internet, über Videokonferenzen, auf Plakaten und hinter der Maske in der Fußgängerzone sind nun die Wählerinnen und Wähler im Südwesten der Bundesrepublik gefragt.

Jüngste Umfragen sehen die Grünen vorne. Möglich ist eine politische Richtungsentscheidung, wenn sich Grüne, SPD und FDP erstmals zu einer „Ampelkoalition“ zusammenschließen. Denkbar erscheint aber ebenfalls eine Fortsetzung der grün-schwarzen Landesregierung.

Wir begleiten an dieser Stelle alle aktuellen Entwicklungen im Zuge der Landtagswahl in unserem Newsblog. Lesen Sie hier alle Zahlen, Daten, Fakten und Einordnungen rund um den sonntäglichen Urnengang.