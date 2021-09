15 Plakate der Kanzlerkandidaten – immer mehr Umfragen sehen Olaf Scholz vor Armin Laschet. Foto: dpa/Ingo Wagner

Am 26. September wird in Deutschland der neue Bundestag gewählt: Die Ära Merkel wird enden. Wir begleiten alle Entwicklungen in einem Newsblog.

Berlin - Am 26. September werden bei der Bundestagswahl die Weichen gestellt, wie es in Deutschland weitergeht. Gewiss ist nur, dass die Ära Merkel nach 16 Jahren endet. Der Wahlkampf hat bereits Fahrt aufgenommen, die Fassaden der Spitzenbewerber bekommen Risse – was in den nächsten Wochen noch folgt, könnte für den Ausgang der Wahl entscheidend werden.

Wir begleiten alle Entwicklungen mit einem Newsblog – mit Blick auf Stuttgart und Region, das Land und natürlich die Bundespolitik.