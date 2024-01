"Der ist gemeingefährlich" Wer ist der Mann, der sich 12 Stunden lang in Unterkirnach verschanzte?

Waffennarr, Ex-Soldat und nicht zuletzt „komischer Kauz“ – der 62-Jährige, der am Dienstag einen Großeinsatz in Unterkirnach auslöste, ist im Ort durchaus bekannt. Was weiß man über den Mann, der sich 12 Stunden lang verschanzt hatte?