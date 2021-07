Tote und Vermisste – so ist die Lage in Deutschland

23 Die Kyll ist in Erdorf in Rheinland-Pfalz über die Ufer getreten und hat Teile des Dorfes geflutet Foto: dpa/Harald Tittel

In der Eifel stürzen Häuser ein, zahlreiche Menschen werden vermisst, es gibt Tote – Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands im Dauereinsatz. Die Entwicklungen im Newsblog.

Deutschland - Mehrere Menschen sind nach heftigen Unwettern im Westen Deutschlands gestorben. In einem kleinen Ort in der Eifel stürzen in der Nacht sechs Häuser ein. Zahlreiche Menschen werden vermisst. Auch andernorts bleibt die Lage angespannt.

Zahlreiche Politiker haben nach der Hochwasserkatastrophe ihre Betroffenheit geäußert. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schrieb am Donnerstagmorgen etwa im Kurznachrichtendienst Twitter: „Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind.“ Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz meldete sich zu Wort, CDU-Chef Armin Laschet sagte wegen der Hochwasserlage in der Eifel seinen geplanten Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon ab. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Sturmjäger im Neckartal