Dachstuhl brennt aus Zahlreiche Einsatzkräfte bei Großbrand in Hechingen

Unruhige Nacht für die Feuerwehr: In den frühen Morgenstunden mussten sie mit insgesamt 60 Einsatzkräften in die Tübinger Straße ausrücken, um dort einen Dachstuhlbrand zu löschen – dieses Jahr der größte Brand in Hechingen. Zur Stunde sind die Ermittler der Kripo vor Ort.