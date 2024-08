Schließung in Calw?: Stimmen die Gerüchte über Osiander?

Schließung in Calw?

Seit einiger Zeit geht in Calw das Gerücht um, die Osiander-Filiale würde schließen. Das wäre ein Schock für Buchliebhaber. Wir haben uns bei der Filialleitung erkundigt, ob das stimmt. Flavia Elias, Filialleiterin des Osianders Calw, reagierte recht erstaunt auf die Frage – und versicherte, dass das Gerücht falsch sei. Die Buchhandlung schließe nicht, so Elias. Die Filiale wurde am 18. September 2010 eröffnet. Aktuell werden dort fünf Mitarbeiter beschäftigt.