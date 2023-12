News direkt aufs Handy: Der Schwabo auf WhatsApp - so funktioniert der Kanal

1 Direkt aus der Redaktion auf die Smartphone-Bildschirme der Leser: der WhatsApp-Kanal des Schwarzwälder Boten. Foto: Heidepriem

Neben Facebook, Instagram und TikTok ist der Schwarzwälder Bote seit einiger Zeit auch auf Whatsapp aktiv: Auf dem Kanal erfahren unsere Leser den ganzen Tag über das Wichtigste aus der Region.









Ob Gerichtsurteil in Rottweil, Unfall in Calw, Baustelle in Balingen, Schneechaos bei Freudenstadt, Trainerwechsel in Villingen-Schwenningen: Über alles informieren wir unsere Leser zeitnah auf unserer Website schwarzwaelder-bote.de. Die wichtigsten Nachrichten aus der Region posten wir zusätzlich auf unseren Sozialen Kanälen, darunter Facebook und Instagram.