Newcomer-Preise 2026: Diese jungen Tüftler zeichnet Arburg aus

Die Gewinner der Arburg Newcomer-Preise 2026 wurden im Rahmen einer Feierstunde im Ausbildungscenter in Loßburg ausgezeichnet.

Mit dem Wettbewerb fördert Arburg junge Mint-Talente aus den Kooperationsschulen der Region, wie die Firma in einer Mitteilung schreibt. In diesem Jahr gingen die Preise an fünf Preisträger: Zwei an angehende Abiturienten der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt, drei weitere an Realschüler der Falkenrealschule Freudenstadt sowie der John-Bühler-Realschule Dornhan. Die ausgezeichneten Leistungen beschäftigten sich unter anderem mit dem Automobilbau sowie mechanischen und physikalischen VR-Anwendungen.

„Alle Schulen im Umkreis, die eine Kooperationsvereinbarung mit uns geschlossen haben, können sich am Newcomer-Preis beteiligen und potenzielle Preisträger nominieren“, sagt Arburg-Ausbildungsleiter Michael Vieth. Das erfolgte über die Lehrkräfte der Schüler aus der Klasse 9 (Realschule) und der Jahrgangsstufe 1 (Gymnasium).

In diesem Jahr gingen zwei der Newcomer-Preise an die Gymnasiasten Jan Gretscher und Jonas Daniel Birlinger und drei an die Realschüler Diana Slizkov, Samira Pfaff und Lucas Sagel.

Diana Slizkov (Falkenrealschule Freudenstadt) Diana Slizkov ist auf breiter Basis naturwissenschaftlich-technisch unterwegs. So hat sie etw ein eigenes Rennwagen-Cabrio konstruiert, aus Metall aufgebaut und elektrisch mit Led-Lichteffekten versehen. In der Chemie-AG ihrer Schule hat sie mit anderen Schülern einen ganz besonderen „Weihnachtsbaum“ realisiert, teilt Arburg weiter mit. Statt Christbaumkugeln wurden Reagenzgläser an die Äste gehängt, in denen chemische Substanzen miteinander reagiert haben, so dass die Gemische geleuchtet und oder sogar gebrannt haben.

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Lucas Sagel (John-Bühler Realschule Dornhan) Lucas Sagel arbeitet sehr gerne mit Holz. Er hat beispielsweise ein Miniaturhaus umgesetzt, das er ständig weiter vervollständigt, formt aber auch eigene Statuen aus Modelliermasse.

Samira Pfaff (John-Bühler Realschule Dornhan) Samira Pfaff bezeichnet Mathematik und Technik als ihre Passionen. Sie tüftelt gerne in ihrer eigenen Werkstatt und hat dort ein Auto aus Holz gebaut, das selbst fährt. Auch ein Praktikum im Bereich Architektur hat sie erfolgreich gemeistert.

Jan Gretscher (Gymnasiast an der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt) Jan Gretscher wiederum interessieren vor allem die coolen Experimente der Chemie sowie spezielle Gebiete der Technik. Diese werden an seiner Schule als Wahlfach in den Klassen 11 bis 13 angeboten. Er will später auf jeden Fall wie auch sein älterer Bruder tiefer in die Technik einsteigen, heißt es in der Mitteilung.

Jonas Daniel Birlinger (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt) Jonas Daniel Birlinger interessiert sich besonders für die Mischung aus Mechanik und Elektrotechnik und hat deshalb ein Praktikum im Bereich Mechatronik absolviert. Im Rahmen einer Studienintegrierenden Ausbildung an den Dualen Hochschulen Baden-Württemberg möchte er sich mit einer VR-Anwendung für mechanische und physikalische Grundkenntnisse beschäftigen.