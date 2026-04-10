Newcomer-Preise 2026: Diese jungen Tüftler zeichnet Arburg aus

Die Gewinner der Arburg Newcomer-Preise 2026 wurden im Rahmen einer Feierstunde im Ausbildungscenter in Loßburg ausgezeichnet.
Mit dem Wettbewerb fördert Arburg junge Mint-Talente aus den Kooperationsschulen der Region, wie die Firma in einer Mitteilung schreibt. In diesem Jahr gingen die Preise an fünf Preisträger: Zwei an angehende Abiturienten der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt, drei weitere an Realschüler der Falkenrealschule Freudenstadt sowie der John-Bühler-Realschule Dornhan. Die ausgezeichneten Leistungen beschäftigten sich unter anderem mit dem Automobilbau sowie mechanischen und physikalischen VR-Anwendungen.