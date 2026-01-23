Newcomer gewählt: Michael Zubke wird Ortsvorsteher von Haigerloch

Von null auf hundert: Der Haigerlocher Ortschaftsrat hat Michael Zubke zu seinem neuen Vorsteher gewählt. Jetzt muss noch der Gemeinderat die Wahl absegnen.

Obwohl der Haigerlocher Gemeinderat die eigentliche Ortsvorsteher-Wahl vornimmt – er tagt am Dienstag, 27. Januar – und die Wahl im Ortschaftsrat streng genommen nur ein Vorschlag an den Gemeinderat ist, dürfte die Bestätigung Michael Zubkes als neuer Ortsvorsteher der Kernstadt und Nachfolger von Michael A.C. Ashcroft nur Formsache sein. Ashcroft hatte sein Amt Ende November bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Ähnlich wie der Stettener Ortsvorsteher Julian Higi legt der politisch in der CDU beheimatete Michael Zubke sozusagen einen politischen Kaltstart hin. Zubke hatte sich bei den Kommunalwahlen im Juni 2024 zwar sowohl für einen Sitz im Gemeinde- als auch im Ortschaftsrat beworben, den Sprung in eines der beiden Kommunalparlamente damals aber nicht geschafft. Jetzt wird er mehr oder weniger als „Nicht-Gewählter“ aus dem Stand heraus Ortsvorsteher.

Zubke einziger Kandidat

Rückblende: Nach dem Rücktritt von Michael A.C. Ashcroft war kein Mitglied aus dem Kernstadt-Rat dazu bereit, den Hut als Kandidat für den Ortsvorsteher-Posten in den Ring zu werfen. Daraufhin ergriff der seit elf Jahren in der Kernstadt wohnhafte 42-jährige Zubke die Initiative und stellte sich in der Dezembersitzung des Ortschaftsrates vor. Er erklärte, dass er sich vorstellen könnte, dieses Amt zu übernehmen und darauf Lust habe, gestalterisch für die Gesellschaft zu wirken.

Eine Entscheidung war aber erst in der ersten Sitzung des Ortschaftsrates im neuen Jahr möglich. Und weil sich bis Donnerstag kein weiterer Kandidat für den Posten des Haigerlocher Ortsvorstehers gemeldet hat, war die Wahl in der vom Ortsvorsteher-Stellvertreter Max Elser geleiteten Sitzung eine relativ einfache und schnelle Sache: Der Ortschaftsrat entschied sich in offener Abstimmung dafür, Michael Zubke dem Gemeinderat als neuen Kernstadt-Ortsvorsteher vorzuschlagen.

Im Vereinsleben aktiv

Michael Zubke ist verheiratet, hat vier Kinder und ist zusammen mit seiner Frau Leiter einer zertifizierten „Au-pair-Agentur“ zur weltweiten Vermittlung von Au-pairs. Beruflich hat der künftige Ortsvorsteher eine kaufmännische Ausbildung und ein BWL-Studium absolviert. Nach Tätigkeiten in verantwortlichen Positionen bei mehreren größeren Unternehmen hat sich Zubke für die Selbstständigkeit und damit für mehr Freiräume für die Familie entschieden. Deshalb, so seine Begründung für die Kandidatur als Haigerlocher Ortsvorsteher, könne er sich die Zeit dafür nehmen, sich für die Kernstadt zu engagieren.

Inzwischen ist Michael Zubke vor allem der jüngeren Bevölkerung Haigerlochs bekannt. So hat er im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Frau und einem Team eine Kids-Börse organisiert und ist auch in der Jugendarbeit des SV Rot-Weiß Haigerloch engagiert. Zudem hat Zubke den Vorsitz bei den Haigerlocher Bienenfreunden, dem Imkerverein, inne.

Jürgen Klingler rückt nach

Weiter wurde am Donnerstagabend nach dem Ausscheiden von Michael A.C. Ashcroft das Haigerlocher Ortsgremium wieder komplettiert. Seinen Sitz nimmt nun Nachrücker Jürgen Klingler ein. Auf die Aufgaben als Ortschaftsrat wurde er nach der gesetzlich vorgeschriebenen Form durch Bürgermeister Heiko Lebherz in sein neues Amt verpflichtet. Lebherz händigte ihm zudem die entsprechende Ernennungsurkunde aus.

Der 46-jährige Bankbetriebswirt war bereits in der Amtsperiode der Jahre 2019 bis 2024 für kurze Zeit als Nachrücker in den Haigerlocher Ortschaftsrat verpflichtet worden. Insofern kehrt er jetzt wieder in die Reihen seiner früheren Ratskollegen zurück.