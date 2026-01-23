Newcomer gewählt: Michael Zubke wird Ortsvorsteher von Haigerloch

Von null auf hundert: Der Haigerlocher Ortschaftsrat hat Michael Zubke zu seinem neuen Vorsteher gewählt. Jetzt muss noch der Gemeinderat die Wahl absegnen.
Obwohl der Haigerlocher Gemeinderat die eigentliche Ortsvorsteher-Wahl vornimmt – er tagt am Dienstag, 27. Januar – und die Wahl im Ortschaftsrat streng genommen nur ein Vorschlag an den Gemeinderat ist, dürfte die Bestätigung Michael Zubkes als neuer Ortsvorsteher der Kernstadt und Nachfolger von Michael A.C. Ashcroft nur Formsache sein. Ashcroft hatte sein Amt Ende November bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.