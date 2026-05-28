New York: UN wirft Israel sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten vor

Setzt Israel sexuelle Gewalt systematisch im Nahostkonflikt ein? Die UN halten entsprechende Informationen für glaubwürdig und setzen israelische Behörden auf eine schwarze Liste.
Die Vereinten Nationen haben offenbar Israel in eine "schwarze Liste" für Länder und Gruppen aufgenommen, die glaubhaft verdächtigt werden, in bewaffneten Konflikten systematisch sexuelle Gewalt auszuüben. Das teilte Israels UN-Botschafter Danny Danon am Donnerstag über die Plattform X mit und sprach gleichzeitig von "Blutverleumdung". Der Schritt sei eine von Tatsachen und Realität losgelöste, politische Entscheidung.