New York: Zwei Tote: Schiff rammt Brooklyn Bridge in New York

Zwei Tote: Schiff rammt Brooklyn Bridge in New York

Das Ausbildungsschiff der mexikanischen Marine ist in die berühmte New Yorker Hängebrücke geprallt. Foto: Getty Images via AFP/STEPHANIE KEITH







or den Augen zahlreicher entsetzter Passanten hat ein Segelschulschiff der mexikanischen Marine die weltberühmte Brooklyn Bridge in New York gerammt. Bei dem Unfall am Samstagabend (Ortszeit) kamen nach Angaben des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams zwei Menschen ums Leben. Die oberen Abschnitte der drei Masten des Segelschiffs „Cuauhtémoc“ knickten bei der Kollision ab.