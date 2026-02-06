Der Popklassiker «Never Gonna Give You Up» machte Rick Astley weltberühmt – und später dank eines Internet-Memes zur Kultfigur. Doch eigentlich ist der britische Sänger ein Rocker.
London - Gelegentlich kann man Rick Astley in ungewohnter Rolle erleben. Dann sitzt er am Schlagzeug und singt einen Kracher von AC/DC. Oder er spielt Gitarre und schmettert etwas von den Foo Fighters. Aber egal, wo der britische Sänger auftritt – sein unsterblicher Hit "Never Gonna Give You Up", mit dem seine Karriere begann, darf niemals fehlen. Die Debütsingle toppte in mehr als 25 Ländern die Charts und machte Astley, der am 6. Februar 60 Jahre alt wird, über Nacht zum Weltstar.