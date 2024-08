Neuzulassungen: Elektroautos werden zu Ladenhütern

1 Lediglich 12,9 Prozent der im Juli neu zugelassenen Autos in Deutschland waren Elektrofahrzeuge. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Die Bundesregierung hat das Ziel, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die deutschen Straßen zu bringen. Die Zahl der Neuzulassungen zeigt aber: Derzeit sind die Batteriefahrzeuge nicht beliebt.









Flensburg - Der Absatz von Elektroautos ist im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Im abgelaufenen Monat wurden in Deutschland 30.762 reine Elektroautos neu zugelassen - 36,8 Prozent weniger als im Juli 2023, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Der Anteil an allen Auto-Neuzulassungen in Deutschland im Juli lag bei 12,9 Prozent.