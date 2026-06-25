Neuzugang: Wieder ein Hayer beim VfL Nagold

Der Name Hayer ist beim VfL Nagold keine Seltenheit – nun stößt ein weiteres Mitglied der Familie zu dem Landesligisten: Leon Hayer wechselt vom FC Holzhausen ins Reinhold-Fleckenstein-Stadion. Sein Vater Marco Hayer spielte in der Landesliga-Saison 2004/05 beim VfL Nagold und zuvor auch beim TAV Nagold. Ebenso hinterließ sein Patenonkel Sven Hayer als Trainer von 2013 bis 2015 seine Spuren beim VfL Nagold.

Viel Verletzungspech Leon Hayer spielte in der B-Jugend für die TSG Balingen und den 1. FC Heidenheim sowie in der A-Jugend für den SSV Reutlingen und erneut für die TSG Balingen. Vergangenes Jahr schloss sich der 20-Jährige in seinem ersten Herren-Jahr dem FC Holzhausen an. Dort plagte ihn jedoch das Verletzungspech und er kam nur auf zwölf Verbandsliga-Einsätze, in denen der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler zwei Tore schoss. Beim VfL Nagold möchte er nun Stammspieler werden.

Auf seinen Social-Media-Kanälen bezeichnet der VfL Nagold seinen Zugang als “weitere Verstärkung für unsere Offensivabteilung“ und schreibt: „Ein junger, talentierter Spieler und vor allem auch ein sympathischer Typ wird uns in Zukunft sicherlich viel Spaß und Freude bereiten. Wir freuen uns, dich bereits nächste Woche zum Start der Vorbereitung am 1. Juli begrüßen zu dürfen.“