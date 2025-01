Neuzugang beim VfB Stuttgart: Jacob Bruun Larsen erhält Vertrag bis 2027

Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim. Dort hat der schnelle Außenstürmer, der am liebsten über die linke Seite kommt, noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Wie zu hören ist, haben sich die Kraichgauer und der VfB nun aber über die Modalitäten eines sofortigen Wintertransfers geeinigt: Bruun Larsen, der sich mit den Stuttgartern schon länger einig ist, soll für 1,7 Millionen Euro Ablöse an den Neckar wechseln.

In der Landeshauptstadt soll der Offensivspieler einen Vertrag bis 2027 erhalten, mit der Option auf ein weiteres Jahr. An diesem Mittwoch soll Bruun Larsen aber erst noch den Medizincheck beim VfB absolvieren, könnte dann aber ganz zeitnah ins Training einsteigen.

Der Däne ist ein Wunschspieler von Trainer Sebastian Hoeneß, der ihn aus seiner Zeit in Hoffenheim kennt. Auch beim VfB ist Bruun Larsen kein Unbekannter: Im Winter 2018 wurde er an den VfB ausgeliehen, damals als hoffnungsvolles Jungtalent. Seiner Zeit kam er von Borussia Dortmund – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg: Der Offensivspieler kam vor sieben Jahren lediglich auf vier Teileinsätze in der Rückrunde der Saison 2017/18. Sein letzter Auftritt für den VfB hat es aber in sich: Beim 4:1-Sieg beim FC Bayern München stand der Däne ebenfalls auf dem Feld.

Sieben Jahre und einige Stationen später wird es für den 26-Jährigen bei einem positiven Verlauf des Medizinchecks nun wieder an die Mercedesstraße gehen. Weil beim VfB mit Justin Diehl und El Bilal Touré zwei Offensivspieler länger ausfallen, hatte sich Hoeneß einen dynamischen Spieler als Verstärkung für den Angriff gewünscht.

Für die TSG Hoffenheim hat Jacob Bruun Larsen in dieser Bundesligasaison zwölf Partien absolviert, stand dabei aber lediglich in drei Partien in der Startelf – und kommt bisher auf zwei Tore und zwei Vorlagen. In der Europa League absolvierte er für die Hoffenheimer fünf Partien, könnte aber vom VfB als einer von maximal drei Spielern bis Anfang Februar für die Champions League nachgemeldet werden.