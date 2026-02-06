Neuzugang: VfL Nagold holt Co-Trainer mit Oberliga-Erfahrung

Max Brendle spielte bereits für den FC Holzhausen in der Oberliga. Ab der kommenden Saison wird er spielender Co-Trainer beim VfL Nagold.

„Der VfL Nagold freut sich schon heute über den ersten echten Gewinn“, kommentiert Marco Quiskamp die Verpflichtung von Max Brendle als spielenden Co-Trainer ab der kommenden Saison. Für den sportlichen Leiter des VfL Nagold steht fest: „Mit Max auf und neben dem Platz wächst unser Team zusammen, gewinnt an Stabilität, um geschlossen den nächsten Schritt zu gehen.“

Aus der Jugend des TuS Ergenzingen Brendle ist erst 25 Jahren alt, stammt aus der Jugend des TuS Ergenzingen und wechselte 2020 zum FC Holzhausen. Für ihn bestritt der Empfinger 34 Verbandsliga- und 39 Oberliga-Partien. Zu Beginn der aktuellen Saison schloss er sich dem Landesligisten VfL Sindelfingen an, bestritt bislang 14 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Mit den Daimlerstädtern steht er aktuell auf dem achten Tabellenplatz der Staffel 2.

Werte passen perfekt zum VfL Nagold

Quiskamp sagt über den Neuzugang: „Mit gerade einmal 25 Jahren, aber bereits wertvoller Oberliga-Erfahrung und einem ausgeprägten Spielverständnis bringt Max genau das Profil mit, das wir für unseren nächsten Entwicklungsschritt gesucht haben. Hinzu kommen sein feiner Charakter, Führungsqualität und eine vorbildliche Einstellung zum Sport. Werte, die perfekt zum VfL passen und uns weiterbringen werden.“

Bereits vor einigen Tagen hatte der VfL Nagold bekanntgegeben, dass Cheftrainer Marcel Schuon und sein Co-Trainer Kürsad Bodur für ein weiteres Jahr verlängert haben. Damit geht das Gespann ab dem Sommer in sein drittes Jahr in Nagold. Brendle wird somit zweiter Co-Trainer sein, anders als Bodur aber auf dem Platz stehen und dort während des Spiels Schuons verlängerter Arm sein.