Neuzugang: VfL Nagold holt Co-Trainer mit Oberliga-Erfahrung

Max Brendle spielte bereits für den FC Holzhausen in der Oberliga. Ab der kommenden Saison wird er spielender Co-Trainer beim VfL Nagold.
„Der VfL Nagold freut sich schon heute über den ersten echten Gewinn“, kommentiert Marco Quiskamp die Verpflichtung von Max Brendle als spielenden Co-Trainer ab der kommenden Saison. Für den sportlichen Leiter des VfL Nagold steht fest: „Mit Max auf und neben dem Platz wächst unser Team zusammen, gewinnt an Stabilität, um geschlossen den nächsten Schritt zu gehen.“