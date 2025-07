VERBANDSLIGA/LANDESLIGA Der FC 08 Villingen II (Verbandsliga) gewann sein sechstes Spiel innerhalb von zwölf Tagen mit 2:0 beim A-Ligisten SV Obereschach.

Die Tore fielen nach der Halbzeitpause: Emir Ali Erdemlig traf in der 58. Minute, Jason Barth stellte in der 77. Minute den Endstand her.

Trainer Frederick Bruno schonte sich weiterhin wegen einer Knieverletzung, konnte aber auf einen 24-köpfigen Kader zurückgreifen.

Zudem vermeldete der Verein die feste Verpflichtung von Stürmer Ivan Kryvytskyi vom Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen. Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Felix Zeiser und Nikola Stojkovski mit Kreuzbandrissen.

Viele Experimente für Miletic

Landesligist FC Königsfeld bestritt sein siebtes Vorbereitungsspiel gegen Bezirksligist SV Winzeln, trainiert von den Ex-Villinger Spielern Tobias Heizmann und Tobias Bea. Das Spiel endete 1:1. Nach dem 0:1 durch ein Kontertor von Adrian Heim (41.) glich Sandro Jock in der 51. Minute aus.

Trainer Daniel Miletic zeigte sich zufrieden: „Wir haben Lösungen gegen eine kompakte Defensive gesucht, genau solche Herausforderungen erwarten uns auch in der Liga.“ Insgesamt setzten die Trainer 17 Spieler ein, um Varianten zu prüfen.