Neuzugang in Rottweil: Judith Kilsbach ist die neue Kantorin

Neuzugang in Rottweil

1 Kantorin Judith Kilsbach wird von Pfarrer Alexander Köhrer (Mitte) und Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke (rechts) willkommen geheißen. Foto: Siegmeier

Kantorin Judith Kilsbach wurde feierlich ins Amt als Kantorin der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil eingeführt. Mit ihren Chören hat sie die Probenarbeit bereits aufgenommen.









„Ich freue mich auf die Predigerkirche mit ihrer wunderbaren Orgel“, sagte Judith Kilsbach bei ihrem Interview im Dezember, als klar war, dass sie die Nachfolge des langjährigen Kantors Johannes Vöhringer antreten wird. Mittlerweile hat sie ihre Arbeit bei der evangelischen Kirchengemeinde in Rottweil begonnen und wurde am Sonntag im Gottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt.