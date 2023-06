Handball-Landesligist TuS Nonnenweier hat seinen ersten Neuzugang für die neue Saison vorgestellt. Lukas Walz von Südbadenliga-Absteiger TV Oberkirch schließt sich dem Riedverein an. „Lukas ist ein junger, torgefährlicher und auch vielseitig einsetzbarer Spieler, von dem wir uns weitere Impulse für die Entwicklung unserer Mannschaft erhoffen“, sagte TuS-Trainer Robin Ziegler.

Walz durchlief die Oberkircher Jugendmannschaften und war in der vergangenen Abstiegssaison beständiges Kadermitglied der Renchtäler. In Nonnenweier trifft er auf einen Kader, der sich nach dem Aufstieg 2022 in seinem ersten Landesliga-Jahr etablieren konnte, wenngleich der Kampf um den Klassenerhalt bis kurz vor Schluss bestritten werden musste.

Auch in der neuen Saison dürfte der Klassenerhalt in der Landesliga Nord zunächst einmal Priorität haben.