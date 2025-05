1 Tim Zölle (rechts) bekommt von Marcel Sökler die Kapitänsbinde. Der Innenverteidiger spielt künftig für Holzhausen. Foto: Eibner-Pressefoto Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Andrej Schlecht den FC Holzhausen gen Empfingen verlässt. Genau auf dieser Position hat man sich nun schon wieder verstärkt.







Rainer Huss, ab der kommenden Saison Sportlicher Leiter beim FC Holzhausen, bastelt mehr und mehr am Kader des (Noch)-Verbandsligisten. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wird Tim Zölle in den Sulzer Teilort wechseln.