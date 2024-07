Vorbereitung des VfB Stuttgart Ein erster Härtetest beim FC Luzern

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Samstag (15 Uhr) in seinem zweiten Testspiel der Vorbereitung beim FC Luzern an. Dabei trifft der deutsche Vizemeister in der Schweiz auf ein fittes Team, denn der FCL startet in neun Tagen in die Saison.