Der nächste Neuzugang: Jamie Leweling zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle (links) und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth

An Stuttgart hat Jamie Leweling gute Erinnerungen. Jedenfalls persönlich. Hier kam er zu seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga, und hier erzielte er sein erstes Tor in der deutschen Eliteklasse. Am Ende stand zwar eine 1:5-Niederlage der SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt der Saison 2021/2022 gegen den VfB Stuttgart, doch Leweling machte auf sich aufmerksam, ihm gelangen vier weitere Saisontreffer. Der Durchbruch. Auch deshalb blieb der Offensivspieler trotz des Abstiegs der Franken oben. Es ging für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro zum 1. FC Union Berlin – und von dort leiht der VfB den 22-Jährigen nun aus.