Klare Kante: Jeff Chabot (li.), hier gegen Enzo Millot, soll die VfB-Abwehr verstärken.

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Abwehrmann, oder besser: eine neue Abwehrkante. Jeff Chabot kommt, vorbehaltlich des Medizinchecks, vom 1. FC Köln – wo er zuletzt als „Türsteher“ durchging.









Jeff Chabot hat Eindruck hinterlassen in den vergangenen Monaten – auch beim VfB Stuttgart. Der Innenverteidiger war der beste Profi des 1. FC Köln in der abgelaufenen Runde. Klar, Spötter werden nun sagen, dass das beim Absteiger nicht schwer war, aber dennoch: Der gebürtige Hanauer empfahl sich mit seinen so konstanten wie beherzten Auftritten beim Effzeh für eine höhere Aufgabe. Und die heißt nun: Champions League, und zwar beim VfB. Der Transfer nach Stuttgart ist noch nicht offiziell bestätigt – es sind aber, wie das dann so schön heißt, nur noch die letzten Formalitäten inklusive Medizincheck zu klären und zu absolvieren.