Am Freitag wurden die letzten Formalitäten geklärt, Jeff Chabot (26) absolvierte den Medizincheck – am Samstag meldete der VfB offiziell Vollzug: Der Innenverteidiger wechselt vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zum Club aus Cannstatt – er unterschrieb einen Vertrag bis 2028. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freute sich über den Deal.

„Jeff ist ein sehr robuster und individuell starker Spieler, der in unserem Defensivverbund eine wichtige Rolle einnehmen wird“, sagte Wohlgemuth: „Seine Klasse hat er unter anderem in der abgelaufenen Saison gegen Serhou Guirassy bewiesen, als er ihn als einer der wenigen in Schach halten konnte.“

Chabot absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 von 36 Pflichtspielen für den FC und war der beste und konstanteste Akteur der Kölner. Nun ist Chabot heiß auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich darauf, beim VfB die Möglichkeit zu haben, in der Champions League auf höchstem europäischem Level zu spielen – das hatte ich mir immer gewünscht, und ich freue mich sehr, dass das hier bei einem tollen Traditionsverein wahr wird.“