Nach Brand Kann die Neuapostolische Kirche in Sigmarswangen gerettet werden?

Wie geht es nach dem Brand Mitte Dezember 2022 in der Neuapostolischen Kirche in Sigmarswangen weiter? Und was passiert mit der hochwertigen, selbstgebauten Orgel, dem Lebenswerk des Organisten Joachim Wößner?