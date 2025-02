Neuzugang beim HBW Balingen-Weilstetten: Stefan Bauer ersetzt zur neuen Saison Max Santos am Kreis

Mannschaftskapitän Tobias Heinzelmann und Jugendnationalspieler Bennet Strobel haben in der Winterpause ihre Spielerverträge bei ihrem Heimatverein HBW Balingen-Weilstetten verlängert. Max Santos hingegen, der dritte Kreisspieler im Kader des HBW, wird den Verein nach seiner Premieren-Saison bei dem Gallieren wieder verlassen.

Der Schwede am Kreis

Der 27-jährige Kreisläufer wechselte zu Beginn der Saison vom schwedischen Erstligisten HK Malmö zum HBW. Max wird das Team um Matti Flohr noch bis zur Rückrunde begleiten, bevor er nach der Saison eine neue Herausforderung sucht. „Ich möchte mich bei der Mannschaft, den Trainern und allen Menschen im und um den Verein sowie den Fans bedanken, die die Zeit in Balingen für mich so toll gemacht haben. Die Erfahrung, in Balingen zu leben und zu spielen, war großartig und ich werde das sehr vermissen“, bedauert der Schwede seinen Abgang.

Lesen Sie auch

Wir freuen uns auf die verbleibende gemeinsame Zeit mit ihm und schätzen seinen bisherigen Einsatz und seine wertvollen Leistungen für das Team. Für seinen weiteren Weg – sowohl sportlich als auch persönlich – wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.

Stark im Innenblock

Das Kreisspielertrio in der Saison 2025/2026 wird durch den Neuzugang Stefan Bauer vom HC Erlangen komplettiert. Der 27-jährige unterzeichnet gemeinsam mit dem HBW-Geschäftsführer Axel Kromer einen Kontrakt für zwei Spielzeiten mit Wirksamkeit sowohl in der 2. Handball-Bundesliga als auch in der DAIKIN HBL. Der über zwei Meter große abwehrstarke Bauer, steht aktuell beim Bundesligisten HC Erlangen unter Vertrag, zu dem er nach Gastspielen beim HSC 2000 Coburg und dem ASV Hamm-Westfalen zurückkehrte. In der laufenden Saison hat Stefan mit seinem Heimatverein 13 Spiele in der DAIKIN Handballbundesliga bestritten und neben seinen 17 Saisontoren insbesondere den Innenblock gestärkt. Bauer wird in der Rückrunde für die HSG Nordhorn-Lingen auf Punktejagd gehen, bevor er dann ins blau-rote Gallier-Trikot schlüpft.

Große Erfahrung

„Stefan verfügt inzwischen über große Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga und passt hervorragend zur Spielidee von unserem Trainer Matti Flohr. Seine ganze Persönlichkeit stimmt mit den Werten und der Idee unseres Vereins perfekt zusammen. Wir freuen uns auf die kommenden zwei Jahre mit Stefan.“, bewertet der neue HBW-Geschäftsführer Axel Kromer.

Bauer, der sich vergangene Woche bereits mit seiner Partnerin Jil und seinem Hund Milly einen ersten Eindruck von seiner neuen Heimat eingeholt hat, freut sich auf die Zukunft: „Trotz des Umbruchs vor der Saison hat sich der HBW in der zweiten Bundesliga gleich wieder in der Spitzengruppe festgesetzt und sogar das Pokal-Final4 erreicht. Diese Fakten und die Spielweise des HBW zeigen mir, dass in der Mannschaft ein hervorragender Teamspirit herrscht, auf den ich mich sehr freue.