Neuzugang beim HBW Balingen-Weilstetten II: David Selinka kommt aus Kornwestheim

Nur kurz dauerte die Vakanz in der Rückraummitte, da können die Verantwortlichen beim Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II einen Nachfolger für Kapitän Mika Schüler präsentieren: Mit David Selinka vom SV Salamander Kornwestheim konnte ein äußerst vielversprechendes Talent aus der Region verpflichtet werden. Gemeinsam mit Daniel Flad wird der junge Spielmacher in den kommenden 2 Jahren die Geschicke der Jung-Gallier auf der Platte lenken.

Schon als A-Jugendlicher auffällig

David spielt schon als A-Jugendlicher eine starke Saison bei den „Lurchis“ in der 3. Liga und ist in der A-Jugend-Bundesliga einer der Top-Torschützen. In ihm sieht Balingens Sportlicher Leiter Guido Singer viel Potenzial: „David ist ein sehr talentierter Spielmacher, der sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt hat. Er hat in seinem ersten Jahr 3. Liga schon einige Akzente setzen können. Nach dem Angang von Mika bekommt David kommende Saison eine zentrale Rolle in unserem Spiel.“

Große Dominanz in der Offensive

Trainer Micha Thiemann bekommt einen „sehr dominanten Spieler der A-Jugend-Bundesliga, er ist in der Torschützenliste ganz vorne mit dabei. In der Offensive strahlt David eine große Dominanz aus, er hat einen unglaublich guten Schlagwurf und insgesamt eine gute Wurfhärte.“ Damit passt der junge Bietigheimer optimal in das Anforderungsprofil der Jung-Gallier. Obwohl noch in der A-Jugend, bekommt er in Kornwestheim zusehends mehr Spielzeiten und „performt schon wirklich gut: ein Spielmacher, der gut in die Kooperationen geht.“ Der HBW-Coach sieht mit ihm und Daniel Flad ein „richtig spannendes Duo auf Rückraum Mitte.“ Und er freut sich, dass sich „wieder ein Spieler, der bei vielen Drittligisten auf der Liste stand, für unseren Weg entscheidet. Wir werden damit wieder ein Stück jünger, aber so soll es ja auch sein.“

Kurz vor dem Abitur

Aktuell in Abiturvorbereitungen, wird David zunächst weiterhin A-Jugend-Bundesliga und 3. Liga unter einen Hut bringen. Im Sommer dann der Wechsel unter den Lochen. „Als Micha mich letztes Jahr kontaktiert hat, war mir schnell klar, dass der Weg des HBW wie für mich gemacht ist: Ich kann mich in der 3. Liga beweisen und gleichzeitig von den Profis lernen.“ Der 18-Jährige spielt seit der F-Jugend in Bietigheim, hat dort alle Jugenden durchlaufen. „Ich bin für die super Forderung sehr dankbar, jetzt ist es aber Zeit für einen neuen Schritt in meiner Karriere.“ Und da hat ihn die Konzeption des HBW überzeugt, und „wie schnell der Sprung gelingen kann, sieht man ja an den Beispielen unserer Vorgänger.“ Er wird in eine Spieler-WG des Clubs einziehen, „ich freue mich darauf, mit lauter anderen Handballverrückten zusammen zu sein, außerdem werde ich mich so ganz schnell eingewöhnen können.“ Denn auch wenn es „schon immer mein Traum war, in der Bundesliga zu spielen, jetzt liegt der Fokus zuallererst darauf, mich beim HBW II durchzusetzen und viele Spielanteile zu bekommen.“

Ein weiterer Abgang

Dagegen müssen die Jung-Gallier auch einen weiteren Abgang verzeichnen: Magnus Betz wird den Verein zur kommenden Spielzeit in Richtung HSG Albstadt verlassen. Magnus wird im Sommer ein Studium in Reutlingen beginnen und deshalb in Sachen Handball kürzer treten. „Gerne hätten wir Magnus weiter bei uns gehabt, wir sehen noch viel Potenzial bei ihm“, bedauert Singer den Wechsel des wuchtigen Rückraumlinken.