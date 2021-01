Neuzugang beim FC 08 "Erich Sautner ist ein optimaler Transfer"

Wiedervereinigung

Zum Sommer 2020 wechselte Erich Sautner dann zum FC Denzlingen in die Verbandsliga Südbaden, weil dort einige seiner Freunde und ehemaligen Mitspieler im Kader standen. "Ich habe mich in Denzlingen grundsätzlich sehr wohl gefühlt. Allerdings reizt mich das Projekt in Villingen. Ich habe richtig Lust, die Fans dort zu begeistern", begründet er seinen Wechsel in den Schwarzwald. "Der FC 08 Villingen war für mich immer schon ein interessanter Verein mit einem tollen Stadion. Ich möchte gemeinsam mit meinen neuen Mitspielern täglich ans Limit gehen und gemeinsame Erfolge feiern", sagt Erich Sautner, der in Freiburg lebt und arbeitet und künftig zum Training und zu den Spielen nach Villingen pendeln wird.

"Eigentlich hatten wir vor, Erich erst zum Sommer 2021 zu verpflichten. Aber sein bisherige Klub, der FC Denzlingen, zeigte sich sehr kooperativ und so wird Erich bereits mit dem Restart nach der Winterpause bei uns einsatzfähig sein", freut sich auch FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

"Das erleichtert uns natürlich die Eingewöhnungszeit. Zur neuen Saison im Sommer 2021 wird Erich dann schon entsprechend akklimatisiert und eingegliedert sein", ergänzt Cheftrainer Marcel Yahyaijan. Und FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan verteilt noch abschließend ein paar Vorschusslorbeeren an den hochkarätigen Neuzugang: "Erich ist ein positiv Fußball-Verrückter, der absolut Lust hat, mit uns in Villingen diesen Weg zu gehen. Wir haben immer gesagt, dass wir jetzt noch jemanden benötigen, der uns sofort weiterhelfen kann. Und so jemand ist Erich, zudem noch ein regional verwurzelter Spieler. Er ist ein optimaler Transfer."