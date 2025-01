Schwerer Unfall Straßenbahnen stoßen in Straßburg zusammen - Dutzende Verletzte

Schock in der Elsass-Metropole: Beim Zusammenprall zweier Straßenbahnen in Straßburg sind am Samstagnachmittag viele Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben soll aber niemand in Lebensgefahr schweben. Die Ursache blieb zunächst unklar.