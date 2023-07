Später als viele der Konkurrenten ist nun auch die SG Scutro in die Vorbereitung gestartet. An der Schutter gibt es im Kader der Herrenmannschaft nicht allzu viele Veränderungen. Auf der Torhüterposition stellt sich allerdings ein neues Duo vor.

Die Handballrunde 2022/2023 ist nun schon einiger Zeit Geschichte und die neue Runde wirft so langsam ihre Schatten voraus.

Wie in den vergangenen Jahren, begann für die SG Scutro von Neu-Polizei-Bundestrainer Axel Schmidt die aktive Vorbereitungszeit Mitte Juli, lange nach der Konkurrenz. Beim Leistungstest im Stadion an der Dammenmühle hat sich gezeigt, wer die Vorgaben des Trainers während der Sommerpause umgesetzt hat. Mit den Ergebnissen in den Sprinttests über zehn und 50 Meter, sowie beim Ausdauertest über 5000 Meter war der Übungsleiter durchaus zufrieden. In der nun beginnenden Hallenphase stehen für den 18-köpfigen Kader drei bis vier Einheiten sowie etliche Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Zudem wird in weiteren „Außeneinheiten“ der Fitnesszustand des Teams laufend auf die Probe gestellt.

Tobias Ruf hilft als Co- und Torwarttrainer

„Der späte Einstieg in die aktive Vorbereitungsphase hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Die Jungs gingen stets topfit und mit viel Lust auf Handball in die Runde. Dieses Jahr haben wir sogar eine Woche früher begonnen und alle sind top motiviert dabei. Das zweite Jahr in der Südbadenliga wird sicherlich nicht leichter. Wir sind nicht mehr die große Unbekannte und die Gegner haben sich auf unser Tempospiel eingestellt. Doch der Coach wäre nicht Axel Schmidt, wenn er auch dieses Jahr einige Überraschungen parat hätte. Wir freuen uns, zusammen mit dem HTV Meißenheim unsere Handballregion in der fünften Liga vertreten zu dürfen und werden unseren Fans weiterhin attraktiven Handball bieten“, so das Statement der Sportlichen Leitung der SG.

Nachdem der angestrebte Klassenerhalt spektakulär eingetütet wurde – und die SG dabei einige etablierte Mannschaften in die Landesliga geschickt hat – wird sich beim Team um die Gebrüder Dittrich personell wenig verändern. Der Verein möchte weiterhin seiner Linie treu bleiben und auf junge Nachwuchskräfte, vorzüglich aus den eigenen Reihen, setzen.

Die Abgänge von Steffen Gambert, Benjamin Wacker (beide SG III) und Kai Schrempp (SG II) sollen somit mit ehrgeizigen und talentierten Spielern kompensiert werden. So gehören nun mit Deniz Gencer, Malte Nienstedt und Luca Winter unter anderem drei Nachwuchsspieler fest zum Kader, die vergangene Saison im Bezirksligateam an die raue Seniorenwelt herangeführt wurden. Mit Kevin Blum (HTV Meißenheim) kehrt zudem ein Schutterner Eigengewächs zu seinen Wurzeln zurück und wird mit dem jungen Nicolas Schäfer (vom TuS Altenheim) und Chris Krajnc das Torhütertrio bilden.

Besonders erfreulich ist, dass Aushilfstorwart Tobias Ruf der SG erhalten bleibt und künftig Axel Schmidt als Co- und Torwarttrainer zur Seite stehen wird.

Schiedsrichter absolvieren erste Lehrgänge

Auch bei den Landesligadamen der SG hat sich einiges getan. „Neu im Kader von Maik Keller sind mit der 24-jährigen Leonie Zacharias (HSG Ortenau Süd) für den linken Rückraum und Lea Künstle (Hedos Elgersweier) zwei junge Damen, die der Kaderbreite sicherlich guttun und für neue belebende Impulse sorgen werden“, so die Mitteilung.

Beim Bezirksligateam der Herren SG hat sich auf der Trainerposition eine Veränderung ergeben. Manfred Kurz übernimmt von Benjamin Michel, der sich im Jugendbereich weiter engagiert, das Traineramt. Dabei sieht er es als seine Hauptaufgabe an, sein ehemaliges A-Jugendteam an den Seniorenbereich heranzuführen und weitere Talente für den Sprung in das Südbadenligateam vorzubereiten. Zudem darf er einen alten Bekannten auf der Torhüterposition begrüßen. „Roman Schäffer kehrt vom TuS Altenheim zu seinem Stammverein zurück und wird mit seiner langjährigen Landesligaerfahrung der Defensive den nötigen Rückhalt geben“, ist sich der Verein sicher.

Auch bei den Bezirksliga-Damen gibt es eine Änderung auf der Trainerposition. Künftig stehen hier Kathrin Hügli und Stefanie Mindermann in der Verantwortung. Diese können mit Josephine Bläsi, Gabriele Jägle und der jungen Torfrau Aysha Irfan drei Neuzugänge verbuchen.

Im so wichtigen Schiedsrichterwesen ist die SG aktiv geworden. So haben mit Benjamin Priebe, Elias Osswald, Bastian Herrmann und Magnus Berends vier neue Schiedsrichter erfolgreich die ersten Lehrgänge absolviert.