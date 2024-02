Neuzugänge am Deadline Day: TSG Balingen verstärkt sich vierfach und gibt einen Angreifer ab

1 Marko Pilic (rechts) spielte zuletzt für die Stuttgarter Kickers. Sein Gegenspieler auf dem Bild ist Kenan Yildiz, der mittlerweile für Juventus Turin spielt. Foto: Eibner-Pressefoto/Germann/ Eibner-Pressefoto

Nach der Ausleihe von Lukas Griebsch sowie der Verpflichtung von Halim Eroglu hat die TSG Balingen noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und noch vier neue Spieler verpflichtet.









Das kam unerwartet: Am letzten Tag der Wechselfrist gab es bei der TSG Balingen nochmals fünf Transferbewegungen. So gibt es mit Tobias Dierberger einen Abgang zu vermelden. Der schnelle Angreifer schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SSV Reutlingen an. „Nach dem in den Gesprächen für die anstehende Saison ein Verbleib in der Spielzeit 2024/2025 nicht realistisch war, bot sich mit dem SSV eine Möglichkeit für einen vorzeitigen Wechsel im Winter, dem Wunsch sind wir nachgekommen und lassen Tobi ablösefrei gehen, wenn auch wir eine starke Persönlichkeit mit ihm verlieren“, erklärt der erste Vorsitzende Eugen Straubinger.