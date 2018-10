Neuweiler Zylinderchor begeistert

Die überwiegend älteren Besucher sowie die Begleiterinnen und die Team-Mitarbeiter waren begeistert und sangen fleißig mit. Und so manche Erinnerung wurde wach; so flossen auch versteckt manche Tränen. Dabei war der Zylinderchor erst tags zuvor in Calw bei einer größeren Veranstaltung im Hauptprogramm. "Konditionsprobleme" waren jedoch keineswegs zu erkennen.

Nach der obligatorischen Andacht von Horst Adam wurden gemeinsam einige Lieder gesungen. Eine altersgemäße Gymnastikrunde war der Übergang zum Hauptteil der Veranstaltung: Der Zylinderchor unter Leitung von Dieter Pfeiffer präsentierte gekonnt schöne Heimat- und Wanderlieder, beispielsweise "Wenn alle Brünnlein fließen" und "Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr". Als geforderte Zugabe gab es dann noch den "Bajazzo".

Große Sorge