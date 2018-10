Neuweiler Zwerge erobern schnell die Herzen

Die sieben Zwerge starteten ihren Auftritt zwischen den Tischen und Stühlen. Schnell fanden sie mit ihrem Rhythmus den Weg in die Herzen der Besucher, als sie im Takt ihres Liedes im Gänsemarsch zur Bühne trotteten. Lustig anzusehen waren die bärtigen Gesellen mit ihren Zipfelmützen und in Gummistiefeln allemal.

Gespannt verfolgten die Zuschauer, allen voran die Kinder unmittelbar an der Bühne, ob und wann die sieben Zwerge das Schneewittchen entdecken würden. Denn das hatte sich zwischenzeitlich in der Hütte der bärtigen Gesellen schlafen gelegt. Bekanntlich war die Prinzessin, nachdem der Jäger sie verschont hatte, in die Tiefe der Wälder und über sieben Berge vor ihrer Stiefmutter geflüchtet, die ihr nach dem Leben trachtete.

In der Bühnenfassung von Lothar Neumann, die das SWV-Nachwuchstheater spielte, war Schneewittchen gleichwohl nicht alleine. Vielmehr wurde sie von der Bärin Wilhelmine und deren schwedischem Brieffreund, Elch Lasse, begleitet, während ihre Zofe im Schloss um den Zustand ihrer Nerven rang. Der lustige Besuch aus dem Norden Europas hatte es den Zuschauern auch gleich angetan, wenngleich er gegenüber der Eule, die als Komplizin der bösen Königin alles beobachtete, nicht wohlgesonnen war. Mehr noch, Lasse vermöbelte den Vogel.