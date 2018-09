Neuweiler Zweistündige Wanderung gut bewältigt

In Fahrgemeinschaften ging es zum Bahnhof Höfen, von wo die S-Bahn die Teilnehmer in einer halben Stunde zum Bahnhof Eutingen brachte. Hinunter durch das Dorf zu einem kleinen Bach und an diesem entlang führte die Strecke in die Parklandschaft. Diese hat seit der Bundesgartenschau 1992 in Pforzheim ihre Form. Als richtiger See erscheint der teils angestaute Fluss beim Gang über die lange Hängebrücke, die in die eigentliche Flusslandschaft und zu kleinen Seen führt.

Marksteine aus dem 16. Jahrhundert

Nach Verlassen der Auen wies Hans Schabert, der die Ausfahrt vorbereitet hatte, auf Marksteine aus dem 16. Jahrhundert hin. Durch einen Wald mit uralten Eichen und Buchen ging es parallel zum Enztal zu auf die Höhe führenden Wegen, um durch Nadelwald bergauf dem Ziel zuzustreben. Mitten im Wald tauchte die Villa Rustica auf. Es handelt sich dabei um Reste eines 2000 Jahre alten römischen Hofguts. Mindestens zwölf solcher, jeweils ein kleines Dörfchen bildender Anlagen verteilten sich um Pforzheim, wo die Altstadt beim Helios-Klinikum römische Ursprünge hat. Hier war ein Enzübergang an der mit Steinplatten befestigten römischen Straße zwischen Ettlingen und Cannstatt.