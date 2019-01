Neuweiler Zum 30. Mal gibt es Schlachtplatte unter Regie von Manfred Dieball

Zum 30. Mal führte bei den Vorarbeiten wie dem Zerlegen oder Zubereiten der Würste Manfred Dieball aus Agenbach Regie. Der 81-Jährige ist einer der letzten Hausmetzger, die es in der Gegend noch gibt. In Oberkollwangen beim "Schnitzel-Frieder" Schaible und im "Adler" in Neuweiler arbeitete er als Metzger, ehe er 1963 beim Hausgeräte-Hersteller Bauknecht eine Tätigkeit aufnahm.

Nebenbei blieb er aber seinem alten Handwerk immer treu, das er bis heute ausübt. Es hält ihn offenbar so jung, dass niemand annehmen würde, einen im neunten Lebensjahrzehnt Stehenden vor sich zu haben.

Eingespieltes Team