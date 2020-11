Neuweiler Was stinkt da so aus dem Gullydeckel?

Woher der bestialische Gestank kommt, konnte die Polizei in Neuweiler bisher nicht ermitteln. Nur so viel sei zur Intensität des Gestanks gesagt: Die Polizisten öffnen nach dem Toilettengang teils das Fenster zur Straße hin nicht, da die Gerüche von draußen noch übler sind als die drinnen, die im Zweifel eigentlich raus sollten.

Auch eine Anwohnerin der Hermann-Löns-Straße, die anonym bleiben will, beklagt sich bitterlich über den heftigen Geruch. "Abends und über Nacht sowie am Morgen ist es besonders heftig", meint sie. Letzte Nacht sei es gar so gewesen, dass sie und ihr Partner in ein anderes Zimmer ausweichen mussten, weil das geöffnete Fenster die Schlafzimmerluft nach und nach mit dem heftigen Gestank verpestete. "Das kann so doch nicht sein", echauffiert sie sich. Auch andere Bewohner aus ihrer Straße hätten sich schon beim Rathaus beschwert. Bisher angeblich ohne Erfolg.

Schon öfter Problem mit Kanal

Bürgermeister Martin Buchwald ist sich des Problems natürlich bewusst, doch aktiv lösen kann er es von jetzt auf gleich auch nicht. "Wir haben den Kanal schon befahren, aber noch nichts abschließend gefunden", erklärt er. Man werde weiter mit Hochdruck an der Problemlösung arbeiten. Zumal er einräumt, dass man mit diesem Kanal generell öfter ein Problem habe.

Doch die Ursache in diesem Fall kann vielschichtig sein, zumal an besagtem Kanal eben das Gewerbegebiet dran hängt und so viel Schmutzwassereintrag stattfindet. Nicht nur das ist ein Problem: Auch das vergleichsweise geringe Gefälle des Kanals sei problematisch, ebenso die Tatsache, dass das Oberlächenwasser vom Schmutzwasser getrennt ist. 2010 sei das umgesetzt worden, blickt Buchwald zurück. Jetzt spült es bei Regen nicht mehr so durch wie anno dazumal.

Alles Faktoren, die zur Geruchsbelästigung beitragen könnten. Das Dilemma, das auch Buchwald hat, ist in diesem Fall der Konjunktiv. Diverse Ursachen sind denkbar, wirklich sicher ist nichts. Außer, dass die Geruchsbelastung Auswirkungen auf die Bürger vor Ort hat. Von Kopfschmerzen oder Würgereiz wird dem Schwarzwälder Boten berichtet. Höchste Zeit also, den Gestank irgendwie einzudämmen.

Doch eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht: "Mit Rückschlüssen tun wir uns aktuell noch schwer", hat Buchwald bis jetzt aus den Kanaluntersuchungen wenig Konkretes herauslesen können. "Aber wir befahren und beproben weiter", verspricht er. Bleibt zu hoffen, dass Klärwärter Ralf Ganzhorn alsbald eine Ursache für die übelriechende Luft ausmacht.