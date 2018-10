Neuweiler Unwetter: Neuweiler will sich wappnen

Neben der Information der Bevölkerung beinhaltet das Handlungskonzept schließlich einen Leitfaden für die lokale Flächenvorsorge, die auch eine Grundlage für Forst- und Landwirtschaft bildet. "Darüber hinaus werden mögliche bauliche Maßnahmen angeführt, um den Gebäudeschutz zu gewährleisten", sagte Heberle.

Eine Nummer zu groß?

Während Friedrich Blaich befürchtet, dass das Risikomanagement eine "Nummer zu groß" sei für die Gemeinde, äußerte Werner Stockinger Skepsis, da der Starkregen meterweise wandere. "Warum nur Neuweiler, die anderen Ortsteile haben auch mehrfache Erfahrungen und ich will nicht zigtausende Euro ausgeben für Maßnahmen, die wir selber umsetzen können", stellte er fest. Auch Werner Wolf kritisierte die Konzentration der Beratung auf den Kernort. Man müsse sich bewusst sein, dass das Risikomanagement Kosten auslöse, ergänzte Rainer Hanselmann. In dem Zusammenhang gab Regina Schmid zu bedenken, dass potenzielle neue Baugebiete in der Analyse einkalkuliert werden müssen. "Wir wissen, dass wir etwas tun müssen, wissen aber nicht was", appellierte Buchwald für nachhaltige Empfehlungen. Feuerwehrkommandant Anton Höschle, der just zum Zeitpunkt der Diskussion von einem Einsatz zurückkam, berichtete, dass die Starkregenereignisse in diesem Jahr auch für die Feuerwehr neu waren.

Bei fünf Enthaltungen sprach sich das Gremium für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements aus, das mit Kosten in Höhe von rund 34 200 Euro veranschlagt ist. Gleichzeitig beauftragte es die Verwaltung, einen Zuschussantrag dafür zu stellen.