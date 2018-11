Neuweiler Unfall: Sieben Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Eine 81-jährige Frau war gegen 11.30 Uhr aus Neuweiler kommend mit ihrem Auto auf der Landesstraße L 347 in Richtung Oberkollwangen unterwegs. In Höhe der Tulpenstraße zum Gewerbegebiet am Ortsrand von Neuweiler kam ihr ein SUV entgegen und bog direkt vor ihr ab. Die Frau musste daraufhin ausweichen, stieß aber frontal mit einem nachfolgenden Kleinbus zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau mit ihrem Auto anschließend in den angrenzenden Graben geschleudert. Während die 81-Jährige schwer verletzt wurde, konnten die sechs Insassen des Kleinbusses selbstständig das Fahrzeug verlassen. Der abbiegende Autofahrer hatte den Unfall im Rückspiegel beobachtet und sofort angehalten.

"Der Rettungsdienst hat alle Verletzten in die Krankenhäuser der Umgebung gebracht", sagte Ewald Kübler, Pressesprecher der ortsansässigen Feuerwehr. Neben dem Notarzt sowie Einsatzleitung des Rettungsdienstes waren das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter Unfallhilfe mit fünf Fahrzeugen und zehn Sanitätern vor Ort. Wegen auslaufender Flüssigkeiten war die Feuerwehr ebenfalls mit 13 ehrenamtlichen Einsatzkräften zu dem Unfall gerufen worden. "Öl- und Benzinleitungen oder Tank blieben verschont, sodass kein Umweltschaden entstand", berichtete Kommandant Anton Höschle.