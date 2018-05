Neuweiler Stuttgart 21 interessiert die Wehr

Neuweiler/Stuttgart. Großes Interesse zeigten die Teilnehmer der Altersabteilung der Feuerwehr Neuweiler einschließlich einiger Ruhestands-Feuerwehrmänner aus Simmersfeld bei zwei Rundgängen mit 35 Kameraden auf der riesigen Baustelle Stuttgart 21. Den Baustellenführern wurden zahlreiche Fragen gestellt. Am Stuttgarter Hauptbahnhof angelangt, ging es dort rund zwei Stunden lang auf Erkundungstour. Für die einen führte der Weg zunächst zur die Präsentation des Vorhabens im Bahnhofsturm. Für die anderen an verschiedene Stellen am Rand der 450 Meter langen und 80 Meter breiten Baugrube.

Neben dem Nord-Portal des bestehenden Bahnhofs stand man auf dem Parkplatz unmerklich über zwei Untergeschossen, in denen sich allmählich die Technikräume entwickeln.

Schon mancher Tunnel ist zu sehen