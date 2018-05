Neuweiler Spaziergang durch die Geschichte von Neuhengstett

Die Runde durch die einst bettelarme, von Religionsflüchtlingen gegründete Gemeinde, wurde zu einem interessanten Streifzug durch die Historie eines heute blühenden Orts.

"Ein Dorf mit ganz anderer württembergischer Geschichte", kommentierte ein Teilnehmer am Ende des Rundgangs. Ödland war es, das im Jahr 1700 den aus den Waldenserdörfern Vertriebenen überlassen wurde.

Am 1. September jährt sich dieses Ereignis zum 318. Mal. Damals fanden die 134 Dorfgründer an der Grenze zwischen Schwarzwald und Gäu endlich einen Platz, an dem sie siedeln durften. Heute leben dort 1800 Einwohner. In Hessen und Württemberg fanden die Gruppen des Flüchtlingstrecks eine neue Heimat. Aus Hütten und Zelten der beiden ersten Jahre wurden in Neuhengstett bald Häuser. Bis heute wird darauf geachtet, dass in der Ortsmitte der Charakter mit den Giebeln zur Straße hin erhalten wird. 350 Meter weit wurde früher das Wasser mit Teucheln, einer Art Holzwasserleitungen, in zwei Brunnen in der Dorfmitte geleitet.