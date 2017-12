Neuweiler Sonne-Mond-Sterne-Haus: Sanierung geplatzt

Laut Claudia Krause, Leiterin der Abteilung Zentrale Steuerung im Landratsamt Calw, ist "nicht alles schwarz-weiß, wie Herr Rehder denkt". Es sei bei Kulturdenkmälern von der Bedeutung des Sonne-Mond-Sterne-Hauses durchaus üblich, dass sich ein Bauherr auch innerhalb der Bauphase immer wieder mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen müsse. Die "grundsätzliche" Zustimmung des Landratsamts vor dem Einreichen des Bauantrags etwa schließe nicht aus, dass sich an den Auflagen noch etwas ändern könne. Zudem hätte man laut Krause weiterhin über Kompromisse bei allen Auflagen reden können. Am 28. November sei auch deswegen ein weiterer Vor-Ort-Termin mit Rehder und Vertretern der Behörden geplant gewesen. Im Landratsamt bedauere man die Absage. "Ich glaube jedenfalls nicht, dass irgendjemand vonseiten der Behörden Herrn Rehder Steine in den Weg legen wollte", sagt Krause.

Energiesparverordnung: Befreiung wohl möglich

Dem Erhalt der alten Fenster habe Rehder nach eigenen Angaben von Anfang an wegen ihres schlechten Zustands und der Einfachverglasung widersprochen. Nun müsse er aber den Erhalt "bauzeitlicher" Fenster registrieren – allerdings verbunden mit dem Rätsel, welche der Fenster überhaupt gemeint sind. Zudem sind sie nicht mit der geforderten Energieeinsparverordnung vereinbar.

Diese wurde neuesten Informationen zufolge zumindest mündlich zurückgenommen. Das will Krause nicht bestätigen – eine Befreiung von dieser Verordnung sei bei der Sanierung von Denkmälern aber generell möglich.

"Die Forderung nach dem Erhalt der bauzeitlichen wandfesten Ausstattung ist in sich schon das Aus für das Projekt. Bei Erfüllung erhielte man bestenfalls ein weiteres Heimatkundemuseum, jedoch nie ein Wohnhaus, das heutigen Ansprüchen auch nur annähernd entspricht", sagte Rehder. Zumal auch die Böden erhalten werden sollen, obwohl sie ein Gefälle von zehn Zentimetern auf die Länge des Hauses aufweisen.

Durch diese Auflage kollidiert der Denkmalschutz außerdem mit dem Brandschutz, der brennbares Material in den Decken verbietet. Angesichts der 300-jährigen Geschichte des Sonne-Mond-Sterne-Hauses treffen dabei Welten aufeinander. "In der Regel hat der Brandschutz gegegenüber dem Denkmalschutz Vorrang", sagt Krause – und betont erneut, dass man sich in weiteren Gesprächen noch hätte einigen können.

Nicht nur Rehder war indes darüber verwundert, dass Fachwerkfassade und -giebel, das hölzerne Außentreppenhaus und ein gusseiserner Holzkohleofen in den Auflagen des Denkmalschutzes gar nicht erwähnt wurden. Er ist selbst vom Fach und als Schreinermeister Sachverständiger Gebäudeschäden und Wertermittlung mit dem Fachbereich Fenster und Türen sowie Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz extrem enttäuscht. Dies verwundert Krause: "Er müsste ja wissen, wie wichtig die ständige Abstimmung mit dem Denkmalschutz ist". Auch könne sie nicht verstehen, warum am 16. November noch die Sanierung des Gebäudes verkündet wurde (wir berichteten), obwohl die als "Ohrfeige" empfundene Baugenehmigung bereits am 7. November ausgestellt worden sei.

Frustration sowie Ärger bestimmen Gefühlslage

"Wir waren mit diesem Millionenprojekt schon lange aus der Wirtschaftlichkeit heraus, aber das Haus war nie als Renditeobjekt, sondern auch als Wohnort für mich selbst vorgesehen", resümiert er. Die vermeintliche Baugenehmigung mit zahlreichen Widersprüchen in sich selbst sei eine verklausulierte Ablehnung. "Hätte die Denkmalbehörde ihren Standpunkt von Anfang an klar vertreten, hätte ich nie 15 000 Euro für Planungs- und Genehmigungskosten sowie Hunderte Arbeitsstunden in das Projekt investiert", sagt der Investor.

Frustration und Ärger bestimmen derzeit Rehders Gefühlslage sowie die der Erbengemeinschaft des Sonne-Mond-Sterne-Hauses und von Walter Schaible, der in den vergangenen zwei Jahren das Vorhaben begleitet hatte. "Es ist makaber, die Behörden machen mehr kaputt, als sie helfen, ein solches Gebäude zu erhalten", teilt Hans Roller, einer der Erben, seine Enttäuschung mit. Und damit stirbt auch die Hoffnung, dass dieses Kleinod mittelfristig saniert wird. Vielmehr vermuten die Beteiligten, dass es in seinem jetzigen Zustand noch lange erhalten bleibe.

Rehder mahnte indes, auf den Mittelpfosten im Stall zu achten, der marode und dringend sanierungsbedürftig sei. Ob das Gebäude wirklich dem Verfall geweiht ist, wird sich zeigen.