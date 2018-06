Neuweiler Schüsse auf Fest: 19-Jähriger ermittelt

Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Mittlerweile ist klar: Die Waffe war eine Schreckschusspistole. Das teilte Markus Bauer vom zuständigen Polizeiposten in Neuweiler auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit und fügte an: "Mittlerweile haben wir den Kameraden ermittelt." Der wiederum war beim OHC-Fest in einem roten Volkswagen Golf mit Freudenstädter Kennzeichen vorgefahren und hatte am Rande einer Gruppe geschossen. Der Übeltäter stellte sich als 19-jähriger Jugendlicher heraus.

Keinen kleinen Waffenschein besessen

Polizeipressesprecherin Sabine Doll vom zuständigen Präsidium in Karlsruhe wartete mit weiteren Details auf, unter anderem auch der Motivation des Schützen: "Er sagte, er sei von einem anderen Festbesucher genervt gewesen und hat deshalb drei Mal in die Luft geschossen." Den für die Waffe nötigen kleinen Waffenschein hatte der 19-Jährige nicht – er wurde daher wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, sei bisher aber nicht auffällig gewesen. Die Schreckschusswaffe wurde von den Ordnungshütern umgehend beschlagnahmt. Der Jugendliche muss sich künftig wohl andere Methoden überlegen, um sein Nervenkostüm zu beruhigen.